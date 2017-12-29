В Аргентине пять человек погибли при ДТП с автобусом

МЕХИКО, 29 дек — РИА Новости. Автобус, следовавший из Боливии в Аргентину, перевернулся в четверг на шоссе в аргентинской провинции Сантьяго-дель-Эстеро.

По данным боливийского портала ATB, на месте трагедии погибли пять человек (четверо взрослых и ребенок), еще 23 пассажира получили травмы.

Предварительные данные расследования свидетельствуют, что авария произошла ночью, когда все пассажиры спали. Один из водителей автобуса рассказал, что пытался уйти от наезда на стаю собак, в результате чего не справился с управлением, и машина перевернулась.