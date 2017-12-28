В Бейруте прошла молодежная конференция российских соотечественников

БЕЙРУТ, 28 дек — РИА Новости. Молодежная конференция российских соотечественников в Ливане прошла в Бейруте при поддержке посольства РФ в стране и Россотрудничества.

Представитель диппредставительства РФ в Ливане, руководитель представительства Россотрудничества в этой стране Вадим Зайчиков, представители ряда организаций российских соотечественников и активисты русской молодежной организации высказали свои предложения и идеи по развитию совместных проектов русскоговорящих соотечественников с целью объединения и поддержки подрастающего поколения в Ливане.

"В преддверии Нового года мы решили объединить наших молодых соотечественников в одном мероприятии и в неформальной обстановке обсудить, чем живет наша диаспора и что ее интересует. Важно возобновить движение нашей молодежи в Ливане. Я недавно работаю в Ливане и приятно удивлен, насколько наша молодежь здесь активна. Немаловажно, что молодежь проявила интерес к выборам (президента РФ) 2018 года, для них это важно, они понимают, что будут принимать участие в выборе будущего нашей страны. Ребята помоложе проявили интерес к образованию и чемпионату мира по футболу. Поэтому, я думаю, что в будущем году нас ждет много интересных проектов", — сказал Зайчиков.

В ходе конференции граждане Ливана, участники 19-го всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, изучающие русский язык и культуру, рассказали о своих пожеланиях о более тесной связи их дальнейшей жизни с Россией.

Участникам конференции был представлен короткометражный фильм о фестивале в Сочи молодого ливанского режиссера Зияда Байдуна.