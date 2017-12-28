Турция сняла ограничения на выдачу виз после аналогичного шага США

АНКАРА, 28 дек — РИА Новости. Турция решила снять ограничения на выдачу виз на территории США в ответ на аналогичный шаг Вашингтона, говорится заявлении посольства Турции в США.

Посольство США в Анкаре заявило в четверг о снятии всех ограничений на визовые услуги в связи с получением от Турции гарантий безопасности для сотрудников американских дипмиссий.

"В рамках принципа взаимности одновременно снимаются ограничения, введенные с нашей стороны в отношении визового режима для граждан США. В то же время мы не считаем правильным утверждения США о получении гарантий от Турции, это дезинформирует американскую и турецкую общественность", — говорится в заявлении турецкого посольства.

Отмечается, что Турция озабочена в связи с судебными процессами против своих граждан в США.

Американская дипмиссия в октябре сообщила о приостановке выдачи неиммиграционных виз в дипмиссиях США в Турции. Посольство Турции в Соединенных Штатах ответило зеркально, объявив о приостановке выдачи неиммиграционных виз американским гражданам. В ноябре Турция возобновила выдачу виз для американских граждан в "ограниченном объеме".

Визовый кризис между двумя странами начался после того, как правительство США выразило глубокую обеспокоенность арестом сотрудника американского генконсульства в Стамбуле Метина Топуза, посчитав выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией. Топуз обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство.