Китай готов развивать военное сотрудничество с Россией

ПЕКИН, 28 дек — РИА Новости. Официальный представитель министерства обороны Китая Жэнь Гоцян дал оценку российско-китайским отношения в военной сфере, подвел итоги сотрудничества за уходящий год и выразил готовность китайской стороны и дальше развивать взаимодействие с Россией в сфере обороны.

"Мы готовы совместными усилиями с российской армией продвигать дальнейшее развитие китайско-российских межармейских отношений для защиты общих интересов наших двух стран, а также защиты регионального и международного мира и стабильности", — заявил на брифинге Жэнь Гоцян, комментируя оценку, которую дал посол России в КНР Андрей Денисов двустороннему сотрудничеству в военной сфере.

Ранее глава российской дипмиссии в Китае в интервью российским СМИ заявил, что военное сотрудничество между Россией и Китаем — это прежде всего показатель политического доверия между странами. Говоря о военных учениях, посол также подчеркнул, что Россия и Китай посылают всем странам сигналы, что военное сотрудничество между ними не направлено против кого-либо.

"Мы согласны с оценкой, которую дал посол России в КНР Андрей Денисов российско-китайским отношениям в сфере обороны. Все хорошо знают, что отношений между армиями двух стран поддерживаются на высоком уровне…", — сказал Жэнь Гоцян.

Официальный представитель оборонного ведомства КНР подчеркнул, что сотрудничество двух стран в военной сфере отличается такими особенностями, как личная роль руководителей двух стран, стратегическое взаимодействие, а также постоянное углубление практического сотрудничества.

"Председатель Си Цзиньпин и президент (РФ Владимир) Путин придают важное значение развитию межармейских отношений… Во-вторых, военные РФ и КНР постоянно совершают визиты на высоком уровне, поддерживают тесную координацию, эффективные контакты по наиболее важным международным стратегическим вопросам", — сказал Жэнь Гоцян.

Он напомнил, что с начала года Россия и Китай провели международные армейские игры, совместные военно-морские учения, командно-штабные компьютерные учения по противоракетной обороне, провели три совместных брифинга по ПРО. Все это, по мнению оборонного ведомства Китая, является "свидетельством постоянного углубления практического сотрудничества".