На Украине защита Муравицкого намерена просить об изменении подсудности

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. Защита журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого на Украине в госизмене за публикации в СМИ, намерена повторно просить суд изменить подсудность дела, заявил РИА Новости в четверг его адвокат Андрей Доманский.

Ранее адвокаты Муравицкого обратились в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССУ) с ходатайством о смене подсудности. Они считают, что суд в Житомире не может объективно рассмотреть это дело из-за предвзятого отношения местных властей. Ходатайство было передано на рассмотрение Верховного суда Украины после ликвидации ВССУ в рамках судебной реформы. В четверг Верховный суд оказал защите в изменении подсудности дела.

"Мы будем действовать по тем процедурным вопросам, которые суд давал в своем определении. А потом вернемся к вопросу определения подсудности", — заявил Доманский.

По его словам, защита сначала обратится в правоохранительные органы по поводу необъективности и давления на суд, а в случае отказа намерена повторно просить Верховный суд изменить подсудность дела.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Муравицкого в Житомире 1 августа. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.

Журналист вину не признает, защита считает обвинения абсурдными, а союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и международного права. Международная организация Amnesty International считает Муравицкого узником совести и призывает немедленно его освободить. В организации отмечают, что все обвинения журналисту проистекают из факта его работы с русскоязычными онлайн-ресурсами.

Главред сайта Украина.ру, для которого также писал Муравицкий, Искандер Хисамов, назвал преследование журналиста политическими репрессиями. Секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир считает такие обвинения новым доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения.

МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. Счет таким случаям на Украине идет на десятки: к последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве. Гужва считает дело против него спланированной провокацией.