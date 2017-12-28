На Украине защита Муравицкого намерена просить об изменении подсудности

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. Защита журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого на Украине в госизмене за публикации в СМИ, намерена повторно просить суд изменить подсудность дела, заявил РИА Новости в четверг его адвокат Андрей Доманский.
Ранее адвокаты Муравицкого обратились в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССУ) с ходатайством о смене подсудности. Они считают, что суд в Житомире не может объективно рассмотреть это дело из-за предвзятого отношения местных властей. Ходатайство было передано на рассмотрение Верховного суда Украины после ликвидации ВССУ в рамках судебной реформы. В четверг Верховный суд оказал защите в изменении подсудности дела.
"Мы будем действовать по тем процедурным вопросам, которые суд давал в своем определении. А потом вернемся к вопросу определения подсудности", — заявил Доманский.
По его словам, защита сначала обратится в правоохранительные органы по поводу необъективности и давления на суд, а в случае отказа намерена повторно просить Верховный суд изменить подсудность дела.
Журналист вину не признает, защита считает обвинения абсурдными, а союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и международного права. Международная организация Amnesty International считает Муравицкого узником совести и призывает немедленно его освободить. В организации отмечают, что все обвинения журналисту проистекают из факта его работы с русскоязычными онлайн-ресурсами.
МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. Счет таким случаям на Украине идет на десятки: к последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве. Гужва считает дело против него спланированной провокацией.