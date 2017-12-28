Россия зеркально ответит на возможные новые санкции США, заявила Захарова

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Москва зеркально ответит на новые санкции США, если они будут введены против РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Вы знаете нашу традиционную позицию. Мы вынуждены отвечать зеркально на все, что наши партнеры предпринимают агрессивно в отношении РФ", — сказала Захарова, отвечая на вопрос о том, есть ли в Москве планы как-то ответить на санкции, которые власти США могут ввести в феврале 2018 года в банковской сфере.

Она подчеркнула, что "хотелось бы сфокусироваться на зеркальных ответах на позитивные шаги".

"Но, к сожалению, очень часто мы видим такие деструктивные для двусторонних отношений шаги, которые предпринимают американские коллеги. Поэтому эти зеркальные ответные меры никто не отменял", — указала официальный представитель МИД РФ.

В то же время Захарова добавила, что Россия исходит из того, что у американских коллег должен начаться период просветления, когда они поймут, что взаимодействие с РФ по всем направлениям в их же собственных интересах.