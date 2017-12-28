В МИД России удивлены заявлению США о сокращении бюджета ООН

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "сюрреализмом" и "подменой понятий" заявление США, что им удалось сократить бюджет ООН на 285 миллионов долларов.

Генеральная Ассамблея ООН в воскресенье приняла бюджет организации на 2018-2019 годы в размере 5,39 миллиарда долларов. В постпредстве США при ООН после этого заявили, что США добились сокращения действующего бюджета 2016-2017 года на 285 миллионов долларов.

Новая администрация США настаивает на проведении реформы ООН. Президент Дональд Трамп заявил, что международная организация тратит все больше денег и становится при этом менее эффективной. В течение года США добились урезания затрат на миротворческие операции ООН. Расходы на миссии по поддержанию мира не входят в одобренные расходы.

Как заявила Захарова на брифинге в четверг, в МИД "с удивлением ознакомились с заявлением американской стороны", назвав его "сюрреализмом" и "подменой понятий".

"Подобное заявление определяется внутриполитической конъюнктурой в США. Хотела бы напомнить, что утверждение бюджета ООН является результатом переговоров всех государств-членов этой структуры, и отнюдь не односторонним шагом какой-либо и одной страны, пускай и являющейся крупнейшим плательщиком бюджета ООН", — заявила она.

Кроме того, заявленная цифра сокращения бюджета, по ее словам, рассчитана некорректно, "поскольку основа на сравнении не с изначально утвержденным бюджетом на цикл 2016-2017 годов, а с его итоговыми, фактическими показателями".

"На самом деле, государства-члены, консультативный комитет ООН по административным и бюджетным вопросам снизили изначально предложенные генеральным секретарем ООН потребности по бюджету на 2018-2019 годы в общей сложности на 211 миллионов долларов США. В итоге утвержденный несколько дней назад бюджет организации на 2018-2019 годы находится примерно на уровне первоначальных ассигнований текущего двухлетия — речь идет о 2016-2017 годах, — а именно 5,4 миллиарда долларов США", — добавила представитель МИД.

Он подчеркнула, что "со своей стороны Россия последовательно выступает за разумное, обоснованное сдерживание роста расходов международных организаций, в том числе и ООН".

Регулярный бюджет ООН формируется за счет взносов 193 государств-членов. Платежи оцениваются исходя из платежеспособности страны и рассчитываются исходя из среднего показателя ВВП и дохода на душу населения страны. Размер индивидуального взноса не должен превышать 22% всего бюджета.

Наибольшая доля традиционно приходится на США. Согласно шкале взносов для распределения расходов, США должны будут внести 22% от общей суммы. В числе лидеров по финансированию ООН также Япония и Китай — 9,6 и 7,9%, соответственно. На Россию приходится около 3% бюджета всемирной организации.