МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Последние заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона, возможно, отражают испуг Вашингтона от усиления влияния Москвы и Пекина на международной арене, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, высокие представители США отметились в уходящем году "целым залпом странных антироссийских заявлений", в частности Москву удивила статья Тиллерсона в New York Times.

"Нехарактерная для дипломата публикация. Скорее, все это больше походило на стремление вбить какой-то дополнительный клин в отношениях с другими государствами, прежде всего с Китаем и Россией. Я не знаю, чем была вызвана эта публикация, которая изобиловала большим количеством странностей, возможно, каким-то испугом усиления влияния Москвы и Пекина на международной арене", — заявил Захарова на брифинге.

Она добавила, что этот страх достаточно рельефно проявляется в заявлениях и документах, которые принимает американская сторона: "В частности, недавно опубликованная обновленная стратегия национальной безопасности США, которая фактически признала сокращение американского доминирования и поставила своей новой задачей это доминирование вернуть".