В Турции 60 человек задержали по подозрению в связях с ИГ*

АНКАРА, 28 дек — РИА Новости. Полиция в ходе антитеррористической операции в нескольких провинциях Турции задержала 60 человек, подозреваемых в причастности к террористической группировке "Исламское государство"*, сообщает агентство Anadolu в четверг со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в ходе операции в Бурсе задержаны 38 подозреваемых, среди которых есть граждане Сирии. Тринадцать человек были задержаны в провинции Ван, восемь в Диярбакыре, один в Мардине.

После начала вооруженного конфликта с участием ИГ* в соседних Сирии и Ираке турецкие правоохранители задержали более пяти тысяч подозреваемых в причастности к деятельности этой террористической группировки. Были депортированы 3,29 тысячи человек из 95 стран, порядка 38 тысячам человек запрещен въезд в Турцию. Под стражей находятся 780 человек, в том числе 350 иностранцев, часть из них осуждены по обвинению в терроризме.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>