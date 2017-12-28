В Турции 60 человек задержали по подозрению в связях с ИГ*

АНКАРА, 28 дек — РИА Новости. Полиция в ходе антитеррористической операции в нескольких провинциях Турции задержала 60 человек, подозреваемых в причастности к террористической группировке "Исламское государство"*, сообщает агентство Anadolu в четверг со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
После начала вооруженного конфликта с участием ИГ* в соседних Сирии и Ираке турецкие правоохранители задержали более пяти тысяч подозреваемых в причастности к деятельности этой террористической группировки. Были депортированы 3,29 тысячи человек из 95 стран, порядка 38 тысячам человек запрещен въезд в Турцию. Под стражей находятся 780 человек, в том числе 350 иностранцев, часть из них осуждены по обвинению в терроризме.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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