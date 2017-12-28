МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Россия серьезно обеспокоена решением Японии разместить в стране американские комплексы ПРО Aegis Ashore, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Недавнее решение правительства Японии о размещении на своей территории американских комплексов ПРО Aegis Ashore вызывает, конечно, глубокое сожаление, серьезную обеспокоенность", — сказала она на брифинге в четверг.