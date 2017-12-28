Железняк прокомментировал заявления Тиллерсона об Украине и Сирии

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона свидетельствует о том, что Вашингтон не стремится к стабильности в мире, считает замсекретаря Генсовета партии "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее Тиллерсон заявил, что "без мирного разрешения ситуации на Украине", что, по его словам, "должно начаться с соблюдения Россией минских договоренностей", с Москвой нельзя будет "вести дела в привычном режиме". Он также отметил, что женевские переговоры могут привести к созданию "свободной от Башара Асада и его семьи" Сирии.

"Умозаключения господина Тиллерсона по поводу судьбы президента Сирии Башара Асада, разрешения конфликта на Донбассе и очередной неуместный призыв к России выполнять минские соглашения, это очередное свидетельство того, что у США нет цели достичь стабильности и желания разобраться в истинном положении дел", — цитирует Железняка его пресс-служба.

"К сожалению, приходится констатировать, что в ближайшей перспективе США продолжат упорно навязывать другим странам свои правила и взгляды на международную обстановку, которая в реальности далека от представлений Вашингтона", — заключил он.