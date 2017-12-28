Российский посол прокомментировал отказ от обучения на русском в Латвии

РИГА, 28 дек – РИА Новости. Посол России в Латвии Евгений Лукьянов назвал насильственной ассимиляцией отказ в возможности получать образование на русском языке в рамках школьной реформы, которая подразумевает переход всех школ в стране только на латышский язык обучения.

"Живущие в Латвии русскоязычные отлично понимают свою идентичность, свою культуру и хотят сохранить эти ценности. Но это вовсе не значит, что они хотят отдалиться от жизни в Латвии. Если они тут живут и выбрали эту страну, им нужно знать латышский язык и культуру, но не допустимо достигать этого ценой родного языка", — сказал Лукьянов.

Он подчеркнул, что официальная позиция России в связи с "ситуацией с русским языком в Латвии" известна всем и повторять ее нет необходимости.

"Наша позиция ясна и всем хорошо известна. Не знаю, как еще мы могли бы повлиять на эту реформу, которую выдвигают Минобразования и министр Карлис Шадурскис. Уже видно, что те, кого это коснется, вовлекаются в данный процесс и это было хорошо заметно. Мы не можем запретить или отменить какие-либо внутренние госпроцедуры, но свое отношение к ним мы выражаем конкретно", — заявил посол.

Пятого декабря кабинет министров Латвии рассмотрел и концептуально одобрил подготовленный Министерством образования и науки (МОН) информационный доклад о переводе обучения в общеобразовательных заведениях на латышский.

Минобрнауки Латвии предлагает провести реформу в школах нацменьшинств в 2021–2022 учебном году. Она предусматривает, что дошкольное обучение будет осуществляться билингвально. В начальной школе с первого по шестой классы будет доступно три модели двуязычного обучения. На завершающем этапе основного образования с седьмого по девятый классы 80% предметов будут преподаваться на государственном языке страны. В средней школе с 10-го по 12-й классы обучение будет только на латышском языке.