Переселенцам на Украине разрешат получать субсидии без прописки

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. Министерство социальной политики Украины намерено внести изменения в порядок предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг переселенцам из Донбасса, заявил в четверг на итоговой пресс-конференции глава ведомства Андрей Рева.

Согласно действующему сейчас порядку предоставления субсидий переселенцам, они должны для предоставить справку о прописке на подконтрольной Киеву территории или договор аренды жилья.

"Мы с ними (организациями внутренних переселенцев — ред.) договорились…, что мы внесем изменения в порядок назначения субсидий, и тем внутренне перемещенным лицам, которые переехали на подконтрольную (Киеву — ред.) территорию Украины, но не могут подписать договор аренды жилья, а такие случаи частые, мы будем предоставлять возможность получить субсидию по декларации", — сказал Рева.

По его словам, переселенцы должны будут указать в декларации фактическое место проживания, социальный инспектор его проверит и комиссия сможет принять решение о предоставлении субсидии "без прописки и без предоставления договора аренды жилья".

При этом, по данным министерства, на сегодня количество внутренних переселенцев на Украине составляет почти 1,5 миллиона человек, из которых больше 771 тысячи — пенсионеры, почти 50 тысяч — люди с инвалидностью и более 227 тысяч детей.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Многие жители Донбасса были вынуждены покинуть регион.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.