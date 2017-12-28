Милиция Бишкека разыскивает мужчину, ехавшего стоя на багажнике машины

БИШКЕК, 28 дек – РИА Новости. Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения просит жителей Бишкека помочь в поимке мужчины, который ехал на багажнике легкового "Мерседеса" по оживленному перекрестку в киргизской столице.

Соответствующее видео было опубликовано в Интернете.

Как рассказали Sputnik Кыргызстан в пресс-службе ГУОБДД МВД, специалисты изучили видео очевидца, но на нем не удалось разобрать государственный номер автомобиля.

"Если люди, которые стали свидетелями и запомнили госномер автомобиля, на котором ехал мужчина, сообщат нам, мы примем меры по всей строгости закона", — сказали в управлении.

Действия нарушителя, стоявшего на багажнике автомобиля во время движения транспорта, подпадают под статью "Автохулиганство" Административного кодекса Киргизии, который предполагает штраф до 5 тысяч сомов (около 4 тысяч рублей)

Все новости Киргизии читайте на сайте Sputnik Кыргызстан >>