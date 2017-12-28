Группа израильских призывников обвинила власти в расизме, сообщили СМИ

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Группа из 63 израильских подростков призывного возраста направила в четверг открытое письмо властям страны, в котором заявила об отказе служить в армии, "воплощающей расистскую политику правительства" в отношении палестинского народа, сообщает газета "Йедиот Ахронот".

Письмо адресовано премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху, министру обороны Авигдору Либерману, министру образования Нафтали Бенету и главе генштаба Гади Айзенкоту.

"Армия воплощает расистскую политику правительства, которая нарушает базовые права человека и на одной территории применяет один закон к израильтянам и другой закон к палестинцам. Поэтому мы решили не принимать участие в захвате и подавлении палестинского народа", — цитирует издание попавшее в его распоряжение письмо.

Авторы послания отметили, что израильское правительство проводит "политику подстрекательства на институциональном уровне", направленную против палестинцев по обе стороны "Зеленой линии" (до 1967 года – линия прекращения огня между арабами и израильтянами; после 1967 года, согласно резолюции ООН, территории за пределами "Зеленой линии" считаются оккупированными Израилем — ред.).

"Целый народ сталкивается с подстрекательством на институциональном уровне, которое направлено против палестинцев по обе стороны Зеленой линии, и мы – юноши и девушки из разных уголков Израиля, представители разных социальных слоев – отказываемся верить в систему подстрекательства и участвовать в правительственной структуре подавления и захвата", — подчеркнули молодые люди.

Авторы послания также призвали израильскую молодежь пересмотреть отношение к службе. "Мы отказываемся служить в армии, потому что мы привержены ценностям мира и знаем, что есть другая реальность, которую мы можем создать вместе. Мы призываем наших сверстников задаться вопросом, действительно ли служба в армии позволяет построить эту реальность", — отмечается в письме.

По данным издания, в числе молодых людей, подписавших послание – двадцатилетний Матан Гельман, отбывающий тюремный срок за отказ служить в израильской армии.

Как пишет газета, в ближайшее время авторы обращения собираются посетить несколько регионов Израиля с целью собрать больше подписей.

По закону все граждане Израиля по достижении 18 лет подлежат призыву на службу в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). Срок срочной службы для мужчин составляет три года, для женщин — 2 года. Закон распространяется на евреев, неевреев-граждан, друзов и черкесов. Бедуины, христиане и мусульмане могут служить в армии добровольцами.

Согласно законодательству Израиля, отказ от службы в армии карается тюремным заключением.

Палестино-израильский конфликт является одной из причин, по которой некоторые призывники отказываются проходить службу в ЦАХАЛе. В 2009 году более 80 израильских студентов заявили о своём отказе служить в израильской армии в знак протеста против политики правительства Израиля в отношении сектора Газа и Западного берега реки Иордан.