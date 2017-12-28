В МИД надеются, что США не будут проводить учения во время Олимпиады-2018

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. РФ надеется, что США и их союзники не будут проводить военные учения на время Олимпиады-2018, которая пройдет в Южной Корее, и что все стороны воздержатся от провокаций, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.

"Мы надеемся на то, что у США и их союзников хватит разума, по крайней мере, на период, начиная с настоящего момента, то есть на период до Олимпиады, во время и после не проводить того, чем они активно занимались в октябре-ноябре-декабре", — сказал он.

Бурмистров сообщил, что российская сторона ведет переговоры на этот счет со своими партнерами. "Мы убеждаем на всех уровнях все стороны воздержаться от провоцирования друг друга", — отметил он.

Отвечая на вопрос, есть ли договоренности о безопасности на время проведения Олимпиады, дипломат сообщил, что Москве об этом ничего неизвестно. "Мы не слышали никаких заверений или заявлений о том, что есть какие-то договоренности на этот счет", — сказал Бурмистров.

Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхёнчхане, который находится в 80 километрах от границы с КНДР. Ранее спортивные чиновники ряда стран выражали обеспокоенность относительно безопасности атлетов в связи с ростом напряженности на Корейском полуострове из-за активного развития КНДР своей ракетно-ядерной программы.

Северная Корея в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.