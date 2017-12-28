Экс-советника госсекретаря вызвали в конгресс для допроса "по делу Трампа"

Назначение в США спецпрокурора "по вмешательству России" в выборы (21)

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Бывший помощник госсекретаря США (2008-2009), экс-директор американской организации Freedom House и директор Института Маккейна Дэвид Крамер получил повестку от комитета по разведке палаты представителей, занимающегося расследованием скандального досье на президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал Fox News.

По данным телеканала, Крамер в среду получил повестку от главы комитета по разведке палаты представителей Дэвина Нунеса. Целью вызова является поиск сведений о тех, кто стоит за составлением досье на Трампа.

Как сообщили телеканалу в комитете, Крамер посещал автора досье бывшего британского агента МИ-6 Кристофера Стила в Лондоне в ноябре 2016 года. Там, по данным комитета, он получил информацию и копию документа, которую должен был передать американскому сенатору Джону Маккейну.

По данным телеканала, на слушании 19 декабря комитет по разведки подтвердил, что Крамер сообщил о том, что знает источники, связанные с досье, но отказался их назвать. Согласно последней повестке, Крамер должен явится на допрос 11 января.

Ранее газета New York Times писала, что сторонники Демократической партии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости.

В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего британского агента МИ-6 Кристофера Стила. В анонимном документе утверждается, что "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о Трампе. Документ был опубликован ресурсом BuzzFeed. Досье вызвало противоречивую реакцию. Опубликовавший досье сайт отмежевался от его содержания, а Белый дом категорически опроверг утверждения авторов.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".