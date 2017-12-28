В МИД России назвали единственный план урегулирования по КНДР

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российско-китайская "дорожная карта" по КНДР является единственным планом урегулирования, других – ни реалистичных, ни оптимальных – нет, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.

"Это единственный на сегодняшний день план урегулирования. Других планов просто нет – ни реалистичных, ни оптимальных", — сказал он.

По словам Бурмистрова, "дорожная карта" — плод совместных с китайской стороной усилий, и сейчас находится на столе "шестистороннего" клуба.

"Мы начали им (планом) заниматься в начале этого года и отталкивались от китайских идей о "двойной заморозке" и параллельном продвижении. И никаких противоречий между китайским и российским подходами нет. Это позволило нам оперировать таким понятием, как российско-китайская "дорожная карта", хотя она не является единым документом", — отметил дипломат.

Он заметил, что китайские наработки более подробные, более поэтапные и детальные, особенно в части параллельного продвижения к решению проблемы. "Мы же считаем, что на нынешнем этапе достаточно более доступной и упрощенной формы документа. Поэтому мы с китайскими друзьями договорились, что будем продвигать наши совместные идеи параллельно и, в том числе в каком-то едином формате", — сказал Бурмистров.