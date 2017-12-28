РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Эксперт назвал символическим решение Додона не утверждать министров

12:3528.12.2017
(обновлено: 12:37 28.12.2017)
04710
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон. Архивное фотоПрезидент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Повторный отказ президента Молдавии Игоря Додона утвердить предложенные премьером Павлом Филипом кандидатуры главы МИД и еще шестерых членов кабинета министров – это символический шаг и не несет для молдавского лидера никакой угрозы от ориентированного прозападно правительства, заявил РИА Новости политолог, директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.

Президент Молдавии Игорь Додон отвечает на вопросы журналистов после голосования на референдуме по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева. 19 ноября 2017
© РИА Новости / Мирослав Ротарь
Перейти в фотобанк
Додона снова отстранят от должности, заявил политолог
"Все правительство и так абсолютно прозападное. То, что Додон не утверждает министров – это абсолютно символический шаг. Все дело в том, что по тем полномочиям, которые у него есть, он может делать только символические шаги", — сказал Добромелов.

По его словам, молдавский лидер пытается показать России, что он жестко выступает против евроинтеграции и против действующего правительства.

"Не утверждая министров правительства, показывая, что нынешнее правительство – это не его правительство, он набирает очки накануне парламентских выборов, потому что понятно, что в экономике у Молдавии ситуация не очень хорошее и соответственно действующее правительство не пользуется популярностью. Он наращивает оппозиционную базу, показывая избирателям, что он отстаивает их интересы",- отметил политолог.

При этом, по его мнению, Додон ничем не рискует. Так как для процедуры импичмента у противников президента пока, судя, по всему, не хватает оснований.

"Насколько я понимаю, процедура импичмента Додону не грозит, потому что там должны быть достаточно серьезные обвинения либо в государственной измене, либо в серьезных преступлениях. Если бы у правительства и парламента была возможность объявить импичмент, они бы уже давно объявили импичмент Додону", — заявил Добромелов.

"Другое дело, что они прекрасно понимают, что с точки зрения досрочных президентских выборов у них тоже шансов нет. Потому что у них низкие рейтинги. Сильных кандидатов на этом поле нет – ни Санду, ни Филип, ни кто-либо другой не могут составить реальной конкуренции сейчас Додону", — добавил он.

Ранее спикер парламента Молдавии Андриан Канду заявил о намерении обратиться в Конституционный суд (КС), если Додон повторно отклонит предложенные Филипом кандидатуры на пост главы МИД страны и еще шестерых членов правительства.

Здание парламента Молдавии. Архивное фото
© Фото : Sputnik Moldova/Мирослав Ротарь
Парламент Молдавии принял закон о запрете новостных программ из России
Перед этим глава Демпартии Молдавии, которой принадлежит парламентское большинство, Владимир Плахотнюк предложил заменить ряд членов правительства. По его словам, министра иностранных дел и евроинтеграции Галбура заменит посол Молдавии в Швейцарии Тудор Ульяновски. На пост министра экономики предложен экс-премьер Кирилл Габурич. Он сменит на этом посту Октавиана Калмыка, который является сопредседателем в российско-молдавской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

На пост вице-премьера по европейской интеграции предложен глава Народно-европейской партии Молдавии Юрий Лянкэ, который занимает пост вице-спикера парламента. Вице-премьера по реинтеграции Георгия Балана может сменить Кристина Лесник, которая работает в структуре МИДЕИ. Додон утвердил предложенные отставки, однако отказался назначить новых членов правительства.

Додон уже отклонял предложенные кабмином кандидатуры. В частности, он дважды отклонил кандидатуру вице-председателя Народно-европейской партии Евгения Стурзы, представленную на пост главы минобороны.

Правительство обратилось в Конституционный суд, который постановил, что в данном случае вместо главы государства назначить министра обороны могут премьер или спикер. Назначение Стурзы на пост министра обороны впервые прошло в особом порядке: указ о его назначении был подписан председателем парламента Андрианом Канду, который принял у него присягу.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена