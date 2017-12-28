Эксперт назвал символическим решение Додона не утверждать министров

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Повторный отказ президента Молдавии Игоря Додона утвердить предложенные премьером Павлом Филипом кандидатуры главы МИД и еще шестерых членов кабинета министров – это символический шаг и не несет для молдавского лидера никакой угрозы от ориентированного прозападно правительства, заявил РИА Новости политолог, директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.
По его словам, молдавский лидер пытается показать России, что он жестко выступает против евроинтеграции и против действующего правительства.
"Не утверждая министров правительства, показывая, что нынешнее правительство – это не его правительство, он набирает очки накануне парламентских выборов, потому что понятно, что в экономике у Молдавии ситуация не очень хорошее и соответственно действующее правительство не пользуется популярностью. Он наращивает оппозиционную базу, показывая избирателям, что он отстаивает их интересы",- отметил политолог.
При этом, по его мнению, Додон ничем не рискует. Так как для процедуры импичмента у противников президента пока, судя, по всему, не хватает оснований.
"Насколько я понимаю, процедура импичмента Додону не грозит, потому что там должны быть достаточно серьезные обвинения либо в государственной измене, либо в серьезных преступлениях. Если бы у правительства и парламента была возможность объявить импичмент, они бы уже давно объявили импичмент Додону", — заявил Добромелов.
"Другое дело, что они прекрасно понимают, что с точки зрения досрочных президентских выборов у них тоже шансов нет. Потому что у них низкие рейтинги. Сильных кандидатов на этом поле нет – ни Санду, ни Филип, ни кто-либо другой не могут составить реальной конкуренции сейчас Додону", — добавил он.
Ранее спикер парламента Молдавии Андриан Канду заявил о намерении обратиться в Конституционный суд (КС), если Додон повторно отклонит предложенные Филипом кандидатуры на пост главы МИД страны и еще шестерых членов правительства.
На пост вице-премьера по европейской интеграции предложен глава Народно-европейской партии Молдавии Юрий Лянкэ, который занимает пост вице-спикера парламента. Вице-премьера по реинтеграции Георгия Балана может сменить Кристина Лесник, которая работает в структуре МИДЕИ. Додон утвердил предложенные отставки, однако отказался назначить новых членов правительства.
Додон уже отклонял предложенные кабмином кандидатуры. В частности, он дважды отклонил кандидатуру вице-председателя Народно-европейской партии Евгения Стурзы, представленную на пост главы минобороны.
Правительство обратилось в Конституционный суд, который постановил, что в данном случае вместо главы государства назначить министра обороны могут премьер или спикер. Назначение Стурзы на пост министра обороны впервые прошло в особом порядке: указ о его назначении был подписан председателем парламента Андрианом Канду, который принял у него присягу.