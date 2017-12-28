Эксперт назвал символическим решение Додона не утверждать министров

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Повторный отказ президента Молдавии Игоря Додона утвердить предложенные премьером Павлом Филипом кандидатуры главы МИД и еще шестерых членов кабинета министров – это символический шаг и не несет для молдавского лидера никакой угрозы от ориентированного прозападно правительства, заявил РИА Новости политолог, директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.

"Все правительство и так абсолютно прозападное. То, что Додон не утверждает министров – это абсолютно символический шаг. Все дело в том, что по тем полномочиям, которые у него есть, он может делать только символические шаги", — сказал Добромелов.

По его словам, молдавский лидер пытается показать России, что он жестко выступает против евроинтеграции и против действующего правительства.

"Не утверждая министров правительства, показывая, что нынешнее правительство – это не его правительство, он набирает очки накануне парламентских выборов, потому что понятно, что в экономике у Молдавии ситуация не очень хорошее и соответственно действующее правительство не пользуется популярностью. Он наращивает оппозиционную базу, показывая избирателям, что он отстаивает их интересы",- отметил политолог.

При этом, по его мнению, Додон ничем не рискует. Так как для процедуры импичмента у противников президента пока, судя, по всему, не хватает оснований.

"Насколько я понимаю, процедура импичмента Додону не грозит, потому что там должны быть достаточно серьезные обвинения либо в государственной измене, либо в серьезных преступлениях. Если бы у правительства и парламента была возможность объявить импичмент, они бы уже давно объявили импичмент Додону", — заявил Добромелов.

"Другое дело, что они прекрасно понимают, что с точки зрения досрочных президентских выборов у них тоже шансов нет. Потому что у них низкие рейтинги. Сильных кандидатов на этом поле нет – ни Санду, ни Филип, ни кто-либо другой не могут составить реальной конкуренции сейчас Додону", — добавил он.

Ранее спикер парламента Молдавии Андриан Канду заявил о намерении обратиться в Конституционный суд (КС), если Додон повторно отклонит предложенные Филипом кандидатуры на пост главы МИД страны и еще шестерых членов правительства.

Перед этим глава Демпартии Молдавии, которой принадлежит парламентское большинство, Владимир Плахотнюк предложил заменить ряд членов правительства. По его словам, министра иностранных дел и евроинтеграции Галбура заменит посол Молдавии в Швейцарии Тудор Ульяновски. На пост министра экономики предложен экс-премьер Кирилл Габурич. Он сменит на этом посту Октавиана Калмыка, который является сопредседателем в российско-молдавской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

На пост вице-премьера по европейской интеграции предложен глава Народно-европейской партии Молдавии Юрий Лянкэ, который занимает пост вице-спикера парламента. Вице-премьера по реинтеграции Георгия Балана может сменить Кристина Лесник, которая работает в структуре МИДЕИ. Додон утвердил предложенные отставки, однако отказался назначить новых членов правительства.

Додон уже отклонял предложенные кабмином кандидатуры. В частности, он дважды отклонил кандидатуру вице-председателя Народно-европейской партии Евгения Стурзы, представленную на пост главы минобороны.

Правительство обратилось в Конституционный суд, который постановил, что в данном случае вместо главы государства назначить министра обороны могут премьер или спикер. Назначение Стурзы на пост министра обороны впервые прошло в особом порядке: указ о его назначении был подписан председателем парламента Андрианом Канду, который принял у него присягу.