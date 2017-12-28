Израильской полиции запретили публиковать рекомендации прокурору

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Парламент Израиля (Кнессет) в четверг утром принял резонансный закон, запрещающий полиции по итогам расследования публиковать рекомендации для прокурора по предъявлению обвинений, сообщает газета Jerusalem Post.

Данный закон был принят на фоне расследований взяточничества, коррупции и злоупотребления доверием, в которых фигурирует премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Закон был принят 59 голосами. Против документа выступили 54 депутата. Как пишет газета, оппозиция тормозила принятие закона на протяжении 43 часов.

Газета отмечает, что новый закон не будет применяться к уже начатым расследованиям, в том числе к тем, в которых фигурирует израильский премьер.

Несмотря на это, оппозиционная партия "Йеш Атид" уже подала иск против принятого закона в Высший суд справедливости (БАГАЦ). Издание "Йедиот Ахронот" отмечает, что шансы на отмену закона БАГАЦем невелики.

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подозревают в получении дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов и попытке договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности основного конкурента — бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".

Полиция ранее дала понять, что ищет в эпизодах дел признаки коррупции, мошенничества и злоупотребления доверием. Нетаньяху допрашивали уже семь раз.

Сам премьер-министр настаивает, что не совершил ничего противозаконного, обещает еще многие годы руководить страной, обвиняет оппозиционных политиков и журналистов в попытке устроить переворот путем оказания давления на полицию и прокуратуру. Если расследования завершатся выдвижением обвинений, то встанет вопрос об отставке Нетаньяху.

Ранее результаты исследования общественного мнения показали, что, по мнению большинства израильтян, Нетаньяху должен подать в отставку, если по результатам проводимых расследований полиция рекомендует генеральному прокурору предъявить ему обвинения в получении взяток, мошенничестве и злоупотреблении доверием.