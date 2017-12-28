Суд в Киеве продолжил рассмотрение дела против Януковича о госизмене

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева в четверг продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.

На судебном заседании продолжился допрос свидетелей обвинения. В этот раз показания дает бывший исполняющий обязанности замглавы администрации президента Украины Андрея Сенченко.

Суд в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.