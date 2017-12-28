Глава СДПГ Шульц возглавил антирейтинг немецких политиков в 2017 году

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Большая часть немцев считает главу Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартина Шульца главным политическим неудачником 2017 года, следует из данных опроса института изучения общественного мнения Kantar Emnid, проведенного для изданий медиагруппы Funke.

По данным опроса, 67% немцев скорее считают Шульца неудачником в этом году, 23% назвали его скорее победителем, 10% воздержались. Даже в лагере СДПГ оценка Шульца скорее негативна: 47% видят в Шульце проигравшего, 25% победителя. На второй строчке антирейтига оказался баварский союзник Ангелы Меркель, лидер ХСС Хорст Зеехофер: 61% немцев считают его проигравшим, 25% победителем.

Сама канцлер Германии и лидер ХДС Ангела Меркель попала на третью строку рейтинга политических неудачников года. Такое мнение о Меркель высказали 53% опрошенных, 41% считают, что она все же обгоняет своих противников. При этом среди избирателей ХДС/ХСС рейтинг Меркель значительно улучшился (33% негативных оценок по сравнению с 62% позитивных). Ее соратника Зеехофера избиратели оценивают скорее негативно, чем положительно (59% негативных оценок против 28% положительных).

Таким образом, лидеры всех трех партий, которые претендуют на создание правящей коалиции в Германии, попали на верхние строчки антирейтинга.

Самым большим одобрением среди немецких политиков пользуется президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер: 65% немцев считают его победителем и лишь 19% проигравшим.

В опросе Kantar Emnid, который проводился с 18 по 21 декабря, участвовали 1005 немецких граждан.

Ранее лидер СДПГ Мартин Шульц сообщил, что руководство Социал-демократической партии Германии одобрило запуск предварительных переговоров с альянсом канцлера Ангелы Меркель о формировании коалиционного правительства. Меркель выразила надежду на то, что партийный базис СДПГ примет решение на съезде 14 января о начале полноценных переговоров о создании правительства ФРГ.