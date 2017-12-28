МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Сооснователь сети магазинов электроники Media Markt Эрих Келлерхальс скончался в Германии в возрасте 78 лет, сообщила газета Donaukurier со ссылкой на источник, близкий к семье предпринимателя.

По данным издания, Келлерхальс, который принадлежал к числу самых богатых немцев, умер 25 декабря, как предполагается — из-за проблем с сердцем.

В последние годы жизни предприниматель вел ожесточенный спор о стратегии развития компании с руководством концерна Metro AG, которому принадлежит большая часть акций Media-Saturn. В этом году немецкий ретейл-гигант Metro AG разделился на две компании: сеть по продаже продуктов питания Metro и ретейлер электроники — Ceconomy, в который вошли сети Media Markt и Saturn.

Компания Metro AG, владеющая Metro Cash & Carry International GmbH, основана в 1964 году. Штаб-квартира находится в Дюссельдорфе. Штат ретейлера превышает 220 тысяч человек по всему миру.