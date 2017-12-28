Казахстан выделит гуманитарную помощь мусульманам рохинджа

АЛМА-АТА, 28 дек – РИА Новости. Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев подписал постановление правительства об оказании гуманитарной помощи мусульманам рохинджа Мьянмы в Бангладеш в размере 500 тысяч долларов, текст документа опубликован в информационно-правовой системе нормативных правовых актов.
Средства на оказание гуманитарной помощи будут выделены из чрезвычайного резерва правительства, предусмотренного в республиканском бюджете на 2017 год для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Казахстана и других государств.
Более полумиллиона рохинджа, этнических бенгальцев-мусульман, проживающих в штате Ракхайн в Мьянме, бежали в пограничные районы соседней Бангладеш за последние три месяца после организованного нападения боевиков-рохинджа на мьянманские пограничные посты и воинские части и масштабной ответной операции мьянманских военных.