СМИ сообщили о гибели шестерых детей при взрыве мины на севере Афганистана

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Шесть детей погибли, подорвавшись на придорожной мине в Афганистане, передает агентство Пажвак.

По данным агентства, инцидент произошел в провинции Балх на севере страны.

Подробности случившегося не сообщаются.