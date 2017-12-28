В Киргизии задержали воевавшего в Сирии боевика за подготовку терактов

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии задержали воевавшего в Сирии боевика, готовившего серию терактов в республике, передает в четверг агентство "24.kg" со ссылкой на пресс-службу комитета.

По данным агентства, задержанный с 2016 года находился в составе международных террористических организаций, где прошел диверсионную подготовку и активно участвовал в боевых действиях против правительственных сил Сирии.

"По указанию главарей МТО он пытался проникнуть в Кыргызстан с целью создания подпольной террористической ячейки и подготовки серии терактов в республике", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный находится в СИЗО ГКНБ.

Сейчас на территории Сирии и Ирака в рядах международных террористических организаций находятся свыше 500 граждан Киргизии, в том числе несовершеннолетние дети. В прошлом году МВД страны выявило свыше 200 фактов вербовки граждан Киргизии для участия в боевых действиях за рубежом. По статье "Наемничество" осуждены несколько десятков граждан.