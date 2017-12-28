Россиянина Мефедова увезли в одесское СИЗО, заявила правозащитница

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Директор общественной организации "Институт правовой политики и социальной защиты", правозащитница Елена Бережная сообщила, что россиянина Евгения Мефедова увезли в одесское СИЗО.

Ранее адвокат россиянина Валентин Рыбин сообщил РИА Новости, что Мефедов, подозреваемый в "подготовке свержения власти на Украине" и проходивший ранее по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, не был передан представителям самопровозглашенной Донецкой народной республики в рамках обмена пленными.

"Евгения Мефедова из турбазы города Светлогорск уже увезли обратно в Одесское СИЗО! Остальных, кому суды изменили меру пресечения перед обменом, готовят для принудительной доставки в суды, чтобы снова содержать под стражей! Спешат, пока разбираются международные институции", — написала Бережная в Facebook.

В среду в Донбассе прошел самый масштабный обмен пленными с начала конфликта. За процедурой наблюдали представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста. Ранее сообщалось, что Киев намерен передать 306 человек в обмен на 74, которые находятся в ДНР и ЛНР.