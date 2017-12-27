Вернувшимся в ЛНР военнопленным будет оказана социальная помощь

Военнопленные из ЛНР во время обмена пленными в Донецкой области. 27 декабря 2017

Военнопленные из ЛНР во время обмена пленными в Донецкой области. 27 декабря 2017

ЛУГАНСК, 27 дек — РИА Новости. Лицам, вернувшимся в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) в рамках обмена пленных, в первую очередь будет оказана социальная и медицинская помощь, сообщила журналистам руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

В среду в Донбассе прошел самый масштабный обмен пленными с начала конфликта. За процедурой наблюдали представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста. Ранее сообщалось, что Киев намерен передать 306 человек в обмен на 74, которые находятся в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

"Помощь будет им оказана материальная в рамках пяти тысяч рублей, помощь оказана будет с оформлением документов. Тем, кто нуждается в жилье, будет выделено общежитие, и медицинская помощь будет оказана", — рассказала Кобцева.

Представитель ЛНР уточнила, что помощь будет оказана властями республики в рамках социальной программы поддержки лиц, освобожденных из плена.