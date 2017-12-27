СМИ: скончался один из пострадавших при крушении самолета в Канаде

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Один из 25 человек, находившихся на борту потерпевшего крушение самолета в Канаде, скончался от полученных ранений, сообщает канадская телерадиовещательная корпорация CBC со ссылкой на семью погибшего.

Самолет ATR-42, на борту которого находились 25 человек (22 пассажира и три члена экипажа), потерпел крушение 13 декабря недалеко от канадского населенного пункта Фонд-дю-Лак. Инцидент произошел вскоре после взлета воздушного судна. Полиция Канады ранее сообщила об отсутствии жертв в результате инцидента. По данным правоохранительных органов, несколько человек пострадали. Позже стало известно, что причиной происшествия стала неисправность двигателя самолета.

Один из пострадавших, 19-летний Арсон Ферн-младший, лечился в одной из больниц, в среду стало известно о его гибели. Как заявил его отец Арсон Ферн-старший, деньги, собранные на краудфандинговой платформе для его семьи, теперь пойдут на установку надгробия для его сына, передает телерадиовещательная корпорация.