Переданные Киевом пленные пройдут медосмотр в ЛНР

ЛУГАНСК, 27 дек — РИА Новости. Пленных, находившихся на подконтрольной Киеву территории и переданных в среду самопровозглашенной ЛНР, доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу, где им будет оказана медицинская помощь, сообщил журналистам главврач учреждения Олег Вольман.
"Все прибывшие пройдут первичный медосмотр", — сказал Вольман.
Ранее руководитель рабочей группы по обмену пленными ЛНР Ольга Кобцева заявила РИА Новости, что на большинство пленных, находившихся на подконтрольной Киеву территории, "оказывалось давление, (они) подвергались пыткам и избиениям".