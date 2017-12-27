Переданные Киевом пленные пройдут медосмотр в ЛНР

Военнопленные во время обмена пленными в Донецкой области. 27 декабря 2017

Военнопленные во время обмена пленными в Донецкой области. 27 декабря 2017

ЛУГАНСК, 27 дек — РИА Новости. Пленных, находившихся на подконтрольной Киеву территории и переданных в среду самопровозглашенной ЛНР, доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу, где им будет оказана медицинская помощь, сообщил журналистам главврач учреждения Олег Вольман.

Ранее в среду на Украине состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР — 165 и 73 человека соответственно.

"Все прибывшие пройдут первичный медосмотр", — сказал Вольман.

Ранее руководитель рабочей группы по обмену пленными ЛНР Ольга Кобцева заявила РИА Новости, что на большинство пленных, находившихся на подконтрольной Киеву территории, "оказывалось давление, (они) подвергались пыткам и избиениям".