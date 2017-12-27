Спорный вариант нового бренда Эстонии исчез с сайта его разработчиков

ТАЛЛИН, 27 дек – РИА Новости. Вызвавший многочисленные споры и насмешки в эстонском обществе вариант новой концепции бренда Эстонии исчез с сайта его разработчиков, сообщает Sputnik Эстония.

В январе 2017 года эстонский Фонд развития предпринимательства (EAS) представил обновленную рекламную символику страны. Набор дизайнерских элементов в виде разноцветных камней и специально разработанного шрифта обошелся в 200 тысяч евро плюс инвестированные летом дополнительно еще 50 тысяч евро.

Мнения по поводу нового бренда в обществе разделились – некоторым он понравился, но многие выразили недоумение, особенную критику вызвало символизирующее зеленый валун непонятное пятно. Одним оно напомнило ёжика, другим "черепаху, которую тошнит".

Руководитель проекта бренда Эстонии Лийзи Тоотс объяснила, что EAS в сотрудничестве с партнерами в течение года усиленно работал над фоновыми фотографиями и иллюстрациями, которые можно использовать для ознакомления с Эстонией.

Концепцию сотворила команда дизайнеров из Eesti Disainimeeskond, которую в августе 2017 года созвал EAS. По заявлению разработчиков, платформа бренда Эстонии разработана на следующие 10-15 лет.

Создание предыдущего бренда — Welcome to Estonia, который связывают с именем теперь уже бывшей супруги бывшего эстонского президента Тоомаса Хендрика Ильвеса Эвелин Ильвес, — в 2002 году обошлось налогоплательщикам приблизительно в 830 000 евро.

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