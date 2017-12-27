Киев не передал Мефедова ополченцам в рамках обмена, заявил его адвокат

Украинские военные рядом с автобусом, перевозящим военнопленных ДНР и ЛНР к месту обмена

Украинские военные рядом с автобусом, перевозящим военнопленных ДНР и ЛНР к месту обмена

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Россиянин Евгений Мефедов, подозреваемый в "подготовке свержения власти на Украине" и проходивший ранее по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, не был передан представителям самопровозглашенной Донецкой народной республики в рамках обмена пленными, заявил РИА Новости в среду его адвокат Валентин Рыбин.

Ранее Рыбин сообщал, что суд в Одессе изменил меру пресечения Мефедову с содержания под стражей на домашний арест, его "готовят к процедуре обмена" пленными с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

"Действительно, Мефедова не обменивали, почему, пока сказать не могу, поскольку кроме Мефедова не обменяли также ни одного гражданина РФ сегодня", — сказал Рыбин.

По его словам, ни Мефедов, ни другие россияне, "которых всего 14 человек", не отказывались от обмена. "Все были юридически оформлены, процедурно вывезены в Святогорск для обмена, однако сегодня их не загрузили в автобус и не передали ДНР", — заявил Рыбин.

При этом, по мнению адвоката, в ближайшем будущем станет известно о второй части обмена либо будут вестись отдельные переговоры с представителями РФ.

В среду в Донбассе прошел самый масштабный обмен пленными с начала конфликта. За процедурой наблюдали представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста. Ранее сообщалось, что Киев намерен передать 306 человек в обмен на 74, которые находятся в ДНР и ЛНР.