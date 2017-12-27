Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью композитора Шаинского

МИНСК, 27 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью композитора Владимира Шаинского, сообщила в среду пресс-служба белорусского лидера.

Композитор Шаинский скончался во вторник в возрасте 92 лет в американском штате Калифорния.

"Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким выдающегося композитора современности, народного артиста РСФСР Владимира Шаинского", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в соболезновании Лукашенко отметил, что "из жизни ушел человек огромного таланта, который стал настоящим кумиром для миллионов слушателей". "Его музыка вдохновляла и всегда дарила исключительно положительные эмоции", — добавил президент Белоруссии.

Лукашенко подчеркнул, что песни Шаинского пользуются заслуженной и искренней любовью представителей разных поколений из многих стран.