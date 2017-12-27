ДНР передала Киеву 57 человек в рамках обмена пленными в Донбассе

Военнопленный из Украины во время обмена пленными в Донецкой области. 27 декабря 2017

Военнопленный из Украины во время обмена пленными в Донецкой области. 27 декабря 2017

ГОРЛОВКА, 27 дек — РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика передала Киеву 57 пленных, заявила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Ранее представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко сообщила, что процесс обмена пленными в Донбассе завершен, Киеву переданы 74 человека, которые находились на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Представители ЛНР заявляли, что передали 16 человек.

"Было заявлено 58 человек, один отказался", — сказала Морозова.

В понедельник предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл встретился в Даниловом монастыре с руководителем ДНР Александром Захарченко, исполняющим обязанности главы ЛНР Леонидом Пасечником и лидером общественного движения "Украинский выбор — право народа", представителем Киева в гуманитарной подгруппе Виктором Медведчуком. Итогом встречи стала договоренность о том, что обмен пленными в Донбассе состоится 27 декабря.