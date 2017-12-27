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Суд Лондона арестовал особняк казахского олигарха Максата Арипа

18:0227.12.2017
(обновлено: 18:15 27.12.2017)
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© AFP 2017 / Daniel Leal-OlivasВысокий суд правосудия Англии. Архивное фотоВысокий суд правосудия Англии. Архивное фото
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas

АСТАНА, 27 дек – РИА Новости. Высокий суд Лондона принял положительное решение по судебному иску о хищении денег у компании Kazakhstan Kagazy — производителя упаковки и логистического оператора, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу АО "Единый накопительный пенсионный фонд" (ЕНПФ).

"Это дает хорошие перспективы на погашение компанией задолженности перед вкладчиками АО "ЕНПФ", которая составляет по номинальной стоимости 12,5 миллиарда тенге", — заявили в ЕНПФ.

Суд заблокировал активы Максата Арипа на сумму более 95 миллионов долларов, а также его особняка, оцененного в 17 миллионов долларов.

Со вторым бывшим акционером Багланом Жунус было подписано мировое соглашение на 3 миллиона долларов. Точная сумма, присужденная решением суда, будет определена по английскому праву в ходе косвенных слушаний, которые должны состояться в 2018 году.

"Таким образом, вышеуказанное решение суда создает реальные перспективы по возврату задолженности Kazakhstan Kagazy по пенсионным активам", — уверены в ЕНПФ.

Бывшие собственники и руководители Kazakhstan Kagazy — Баглан Жунис (экс-председатель совета директоров), Максат Арип (экс-гендиректор) и Шынар Диханбаева (экс-директор по финансам) обвиняются в хищении 150 миллионов долларов.

Как утверждают новые собственники компании, в марте 2013 года они обнаружили резервный компьютер с черной бухгалтерией. Согласно информации добытой оттуда, средства Kazakhstan Kagazy были переведены на счета юридических лиц, не входящих в группу компании.

В середине 2016 года новыми собственниками при участии ЕНПФ был составлен "план реабилитации эмитента". Одним из основных источников погашения обязательств перед фондом, в размере 15 миллиардов тенге, являлась взыскиваемая сумма по иску Kazakhstan Kagazy к бывшим акционерам и руководителям.

"За период реабилитации с сентября 2016 года по ноябрь 2017 года сумма погашенной компанией задолженности перед фондом составила более 358 миллионов тенге", — напомнил управляющий директор фонда Маулен Утегулов.

Сумма предъявленных Kazakhstan Kagazy исков к своим бывшим акционерам и руководителям составила более 260 миллионов в американской валюте.

Единый накопительный пенсионный фонд создан в 2013 году. Ему были переданы все активы частных пенсионных фондов. Учредителем и акционером ЕНПФ является правительство Казахстана.

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