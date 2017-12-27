Оппозиция в Гондурасе потребовала отмены итогов выборов президента

Кандидат от Оппозиционного альянса на пост президента Гондураса Сальвадор Насралла на пресс-конференции в Тегусигальпа. Архивное фото

Кандидат от Оппозиционного альянса на пост президента Гондураса Сальвадор Насралла на пресс-конференции в Тегусигальпа. Архивное фото

МЕХИКО, 27 дек — РИА Новости. Оппозиция Гондураса потребовала отмены итогов выборов президента, победителем которых объявлен действующий глава государства Хуан Орландо Эрнандес.

"По пути в высший избирательный суд, чтобы представить требование об аннулировании заявления о выборе Хуана Орландо Эрнандеса", — написал в своем микроблоге в Twitter кандидат от оппозиции Сальвадор Насралла.

Позднее портал Tiempo опубликовал фотографии, на которых еще один представитель оппозиции Мануэль Селайя передает это требование сотрудникам суда.

Насралла 22 декабря фактически признал свое поражение на выборах после того, как госдепартамент США поздравил с победой его соперника Эрнандеса. По его мнению, после заявления США оппозиционный альянс, от которого он выдвигался, фактически уничтожен.

Выборы прошли 26 ноября, но итоги были объявлены только в середине декабря. Оппозиция организовала мощные протесты, вылившиеся в массовые беспорядки, погибли не менее 16 человек. Протестующие требовали второго тура или пересчета голосов. Власти временно ввели комендантский час и приостановили действие конституционных гарантий прав граждан.