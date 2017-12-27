КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Донбасс, чтобы встретить пленных, переданных Киеву в рамках обмена с ополченцами, сообщил в среду пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

В среду в Донбассе походит самый масштабный обмен пленными с начала конфликта. За процедурой наблюдают представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста. Ранее сообщалось, что Киев намерен передать 306 человек в обмен на 74, которые находятся в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

"Петр Порошенко уже в Донбассе, где встречает наших ребят с плена", — написал Цеголко на своей странице в Facebook.

Ранее Цеголко сообщил, что Порошенко по телефону поздравил освобожденных из плена.

В понедельник предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл встретился в Даниловом монастыре с руководителем ДНР Александром Захарченко, исполняющим обязанности главы ЛНР Леонидом Пасечником и лидером общественного движения "Украинский выбор — право народа", представителем Киева в гуманитарной подгруппе Виктором Медведчуком. Итогом встречи стала договоренность о том, что обмен пленными в Донбассе состоится 27 декабря.