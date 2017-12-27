Два гавайца, дружившие 60 лет, узнали, что они родные братья

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Двое жителей Гавайев были лучшими друзьями в течение 60 лет и в Рождество узнали, что они — родные братья, сообщает местный телеканал KHON2.

Алан Робинсон и Волтер Макфарлейн родились и выросли на Гавайях и дружили еще со школы. Макфарлейн никогда не знал своего отца, а Робинсон в своей семье был приемным сыном. Младший брат Робинсона погиб, когда Алану было 19 лет, и он не надеялся когда-нибудь встретить других своих родственников.

Друзья пытались узнать о своих родственниках на специальном сайте, который предоставляет услуги по изучению семейного древа и сопоставлению результатов анализа ДНК. Макфарлейн хотел найти своего отца, однако первым в списке совпадений по ДНК увидел пользователя с ником Robi737. Выяснилось, что у Макфарлейна и Robi737 идентичные Х-хромосомы.

Робинсон раньше тоже пользовался этим сайтом, чтобы узнать о своей семье. Друзья называли его просто Роби, а 737 — это "Боинг", на котором он летал, когда был пилотом компании Aloha Airlines. После дополнительного уточнения Робинсон и Макфарлейн удостоверились, что у них общая мать.

"Это лучший рождественский подарок, который я могу себе представить", — сказал Робинсон. Лучшие друзья планируют отправиться в путешествие и вместе провести старость.