Истребители НАТО продолжат тренировочные полеты над Эстонией

ТАЛЛИН, 27 дек — РИА Новости. Истребители F-16 ВВС Бельгии проведут со среды по пятницу тренировочные полеты над территорией Эстонии на низких высотах, сообщила пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны.

Подобные полеты регулярно проводятся истребителями стран-членов НАТО. Бельгийские самолеты дислоцированы на авиабазе Эмари под Таллином. Они выполняют миссию по охране воздушного пространства над странами Балтии. Пилоты ВВС Бельгии приступили к патрулированию 5 сентября, сменив контингент ВВС Испании с четырьмя истребителями F-18 Hornet.

"Истребители ВВС Бельгии F-16 проведут полеты на высоте не менее 152 метров (500 футов) вдали от населенных пунктов", — говорится в сообщении.

Полеты совершаются на основании соглашений между странами НАТО в специально отведенных для этого зонах. Такие зоны для полетов на малых высотах выделены всеми правительствами стран Балтии. По заверению военных, полеты не противоречат законам Эстонии и согласованы с авиационным департаментом.

Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй и на авиабазе Эмари. На саммите НАТО в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.