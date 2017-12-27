Киев и Донецк начали обмен пленными в Горловке

Военнопленные из ЛНР садятся на автобус во время обмена пленными в Донецкой области

Военнопленные из ЛНР садятся на автобус во время обмена пленными в Донецкой области

ГОРЛОВКА (Донецкая область, Украина), 27 дек — РИА Новости. Киев и Донецк начали обмен пленными в подконтрольном самопровозглашенной ДНР городе Горловка, передает корреспондент РИА Новости.

В настоящее время проходит проверка списков. На месте присутствуют представители Киева.

"Автобусы с удерживаемыми лицами, которых должны передать ДНР и теми, кого должны предать Украине, прибыли на территорию ДНР", — заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что обмен пленными между Киев и Донецком будет проходить на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В среду в Донбассе походит самый масштабный обмен пленными с начала конфликта. Как заявляла Кобцева, на первом его этапе ЛНР передала Киеву 16 человек, Киев вернул Луганску — 75.

В понедельник предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл встретился в Даниловом монастыре с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР и лидером общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктором Медведчуком. По итогам было объявлено, что обмен пленными в Донбассе состоится 27 декабря — Киев передаст республикам 306 человек, а они, в свою очередь, передадут 74 человека. Это самый масштабный за время конфликта на востоке Украины обмен пленными.