Рогозин рассказал, когда будет подписан контракт на поставку С-400 в Индию

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Контракт на поставку зенитной ракетной системы С-400 может быть подписан с Индией в ближайшее время, заявил в среду вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"С-400 пошла очень хорошо. Мы видим, что очень многие страны стоят в очереди, причем те, которые никогда не покупали наше вооружение, и где всегда было засилье американского. (Это – ред.) не только Турция. Не хочу называть все страны, так как это предмет конфиденциальных переговоров. Могу надеяться, что с Индией будет в ближайшее время подписан контракт на С-400", — сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".