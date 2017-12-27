Генерал, организовавший свержение Мугабе, назначен вице-президентом страны

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Бывший главнокомандующий войсками обороны Зимбабве (ZDF) генерал Константино Чивенга назначен на пост вице-президента страны, сообщает местный телеканал ZBC.

Ранее сообщалось, что Чивенга ушел в отставку с должности главкома на фоне сообщений о его предстоящем назначении заместителем главы государства.

Законодательство Зимбабве предусматривает двух вице-президентов: своим вторым заместителем президент страны Эммерсон Мнангагва назначил бывшего министра госбезопасности Кембо Мохади.

Церемония введения в должность новых вице-президентов состоится в четверг.

Чивенга был фактическим руководителем операции военных, которая в ноябре привела к окончанию 37-летней эпохи правления президента Роберта Мугабе. Представители армии недовольные отстранением Мнангагвы с должности вице-президента взяли под контроль ключевые объекты в столице Зимбабве Хараре. Мугабе был вынужден сложить с себя полномочия главы государства после того, как правящая партия начала процедуру импичмента.