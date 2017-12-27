Латвийский поэт признался, что был "стукачем" КГБ

РИГА, 27 дек – РИА Новости. Известный в Латвии поэт Янис Рокпелнис заявил, что сотрудничал с КГБ, сообщает интернет-версия газеты NRA.

"У меня была жена, семья, никто не знал об этом. Иногда наблюдались очень странные мотивы, почему люди становились стукачами… Мне не нравится себя так называть, но я был стукачом", — рассказал Рокпелнис.

Он признался, что больше не может хранить это в секрете.

"Я себя разоблачаю, потому что меня ест совесть… Почему я признаюсь? Потому что я старый человек и, если меня хватит инфаркт или инсульт, моя совесть будет чиста. Больше всего я боюсь за своих читателей: может, они не сумеют меня простить и больше не смогут меня читать?" — сказал Янис Рокпелнис.

В ноябре 2017 года Государственная комиссия по научному исследованию решила обратиться к президенту Латвии Раймонду Вейонису, призвав его отменить принятый 23 года назад закон о КГБ, который не разрешает публикацию внештатных агентов КГБ ЛССР. Исследовали утверждают, что в списках информаторов КГБ ЛССР много фамилий известных в Латвии людей.