В ЛНР в рамках обмена пленными отказались возвращаться два человека

Военнопленные из ДНР и ЛНР перед обменом в районе города Бахмут в Донецкой области. 27 декабря 2017

Военнопленные из ДНР и ЛНР перед обменом в районе города Бахмут в Донецкой области. 27 декабря 2017

ЗАЙЦЕВО (Донецкая область, Украина), 27 дек — РИА Новости. Два человека отказались возвращаться в самопровозглашенную Луганскую народную республику в рамках обмена пленными, заявила журналистам представитель ЛНР Ольга Кобцева.

Она отметила, что в ЛНР таким образом отправятся 73 человека, которые ранее были в плену у Вооруженных сил Украины.

В Донбассе походит самый масштабный обмен пленными с начала конфликта. Как заявляла Кобцева, на первом его этапе ЛНР передала Киеву 16 человек, он вернул Луганску — 75.

Обмен пленными состоялся в том числе благодаря посредничеству Владимира Путина. В ноябре лидер движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук во время посещения Ново-Иерусалимского монастыря в Истре попросил российского лидера помочь наладить диалог об обмене пленными с представителями самопровозглашенных республик Донбасса. После этого Путин провел телефонные переговоры с лидерами ДНР и ЛНР.

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