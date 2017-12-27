Саудовский король обсудил с премьером Турции Иерусалим

ДУБАЙ, 27 дек — РИА Новости. Король Саудовской Аравии Сальман обсудил в среду с премьером Турции Бинали Йылдырымом укрепление двусторонних отношений и ситуацию в регионе, в том числе статус Иерусалима.

Турецкий премьер прибыл в среду с официальным визитом в Саудовскую Аравию.

"Хранитель двух святынь провел переговоры с премьер-министром Турции во дворце Ямама в Эр-Рияде, в ходе которых они затронули двусторонние отношения и пути их укрепления, а также обсудили развитие всех событий в регионе", — сообщает МИД королевства в Twitter.

Как передает турецкое агентство Anadolu, на встрече с саудовским монархом премьер Турции подчеркнул важность, которую Анкара придает связям с Саудовской Аравией как одной из авторитетных стран региона. Он также отметил прочные исторические, религиозные и гуманитарные связи между двумя странами.

Кроме того, они затронули палестинскую проблему и статус Иерусалима в свете решения США признать его столицей Израиля и перенести туда посольство из Тель-Авива, чему также последовала Гватемала. Король и Йылдырым подчеркнули "важное значение неизменности статуса Иерусалима и указали на необходимость совместных шагов исламских стран по обеспечению прав палестинцев", говорится в сообщении агентства.