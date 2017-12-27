Киев передаст ЛНР 99 человек в рамках обмена пленными, сообщают СМИ

Украинские военные рядом с автобусомами, перевозящим военнопленных ДНР и ЛНР к месту обмена в районе города Бахмут в Донецкой области. 27 декабря 2017

Украинские военные рядом с автобусомами, перевозящим военнопленных ДНР и ЛНР к месту обмена в районе города Бахмут в Донецкой области. 27 декабря 2017

КИЕВ/МАЙОРСК, 27 дек — РИА Новости. Киев передаст самопровозглашенной Луганской народной республике 99 человек в рамках обмена пленными, сообщает сайт "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ").

"Украина передает в оккупированный Луганск 99 человек. Далее, по процедуре, состоится верификация списков с самоназванной "ДНР", — сообщает издание.

В свою очередь руководитель группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева сообщила, что в среду Киев передаст только 75 человек.

"Мы отдаем 16, нам отдают 75. Почему разнится с цифрой 99? Потому что на момент достижения договоренности часть людей уже освободились, а часть людей отказались от возвращения на территорию ЛНР", — пояснила она журналистам.

Процедура обмена началась на нейтральной территории между подконтрольным Киеву населенным пунктом Майорск и донецкой Горловкой. За процедурой наблюдают представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста. Ранее сообщалось, что Киев намерен передать 306 человек в обмен на 74 граждан, которые находятся в ДНР и ЛНР.