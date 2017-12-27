КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Трое из числа лиц, запрошенных для обмена пленными самопровозглашенными ДНР и ЛНР, отказались возвращаться на неподконтрольную Киеву территорию, сообщает сайт "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ") со ссылкой на своего корреспондента.
46.6%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
49.7%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.7%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
"Журналистка "Общественного" только сообщила, что список на обмен только что согласовали. Сообщается также, что три человека отказались от обмена и хотят остаться на украинской стороне", — сообщается на сайте издания.
В понедельник предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл встретился в Даниловом монастыре с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР и лидером общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктором Медведчуком. По итогам было объявлено, что обмен пленными в Донбассе состоится 27 декабря — Киев передаст республикам 306 человек, а они, в свою очередь, передадут 74 человека. Это самый масштабный за время конфликта на востоке Украины обмен пленными.