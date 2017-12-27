Украинские военные рядом с автобусом, перевозящим военнопленных ДНР и ЛНР к месту обмена

Украинские военные рядом с автобусом, перевозящим военнопленных ДНР и ЛНР к месту обмена

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Трое из числа лиц, запрошенных для обмена пленными самопровозглашенными ДНР и ЛНР, отказались возвращаться на неподконтрольную Киеву территорию, сообщает сайт "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ") со ссылкой на своего корреспондента.

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Ранее вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко сообщила о завершении сверки списков для обмена пленными, стороны приступили к процедуре обмена.

"Журналистка "Общественного" только сообщила, что список на обмен только что согласовали. Сообщается также, что три человека отказались от обмена и хотят остаться на украинской стороне", — сообщается на сайте издания.

В понедельник предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл встретился в Даниловом монастыре с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР и лидером общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктором Медведчуком. По итогам было объявлено, что обмен пленными в Донбассе состоится 27 декабря — Киев передаст республикам 306 человек, а они, в свою очередь, передадут 74 человека. Это самый масштабный за время конфликта на востоке Украины обмен пленными.