Библиотека конгресса США перестанет архивировать каждое сообщение в Twitter

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Библиотека Конгресса США с 31 декабря 2017 года перестанет архивировать каждое сообщение, которое появляется в сервисе микроблогов Twitter, сообщается на официальном сайте библиотеки.

Как сообщается, в апреле 2010 года Библиотека Конгресса США и компания Twitter подписали договор, разрешающий библиотеке архивировать каждое сообщение социальной сети, имеющееся в общественном доступе, начиная с основания компании в 2006 году.

"Так как 12-й год существования Twitter близится к концу, библиотека решила поменять стратегию сбора твитов 31 декабря 2017 года. После этой даты библиотека продолжит собирать твиты, но очень избирательно… Преимущественно будут собираться и архивироваться тематические твиты и твиты, имеющие отношение к таким событиям, как выборы, или темам, затрагивающим национальные интересы", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что данное решение связано с изменением функционирования социальной сети с момента подписания договора с компанией. Согласно договору, библиотека получает только текстовые сообщения, в то время как со временем твиты стали включать в себя изображения, видео и ссылки на другие ресурсы. Twitter также увеличил допустимый размер сообщений. Библиотека архивирует только сообщения, которые находятся в открытом доступе.

Целью библиотеки является освещение уникальных моментов истории человечества и сохранение их для будущих поколений. Согласно документу, подобные сообщения "придают голос молчаливым народным массам", что позволит будущим поколениям лучше изучить наш период в истории. На данный момент нет информации, когда появится общественный доступ к заархивированным твитам.