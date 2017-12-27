Представители Киева и Донбасса сверили списки пленных для обмена

Украинские военные рядом с автобусом, перевозящим военнопленных ДНР и ЛНР к месту обмена

Украинские военные рядом с автобусом, перевозящим военнопленных ДНР и ЛНР к месту обмена

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко сообщила о завершении сверки списков для обмена пленными.

"На нулевке. Списки обговорены и согласованы. Отработали этот этап, и скоро начнется освобождение", — написала она на странице в Facebook.

Самый масштабный за время конфликта на востоке Украины обмен пленными должен состояться в среду в Донбассе: Киев намерен передать 306 человек в обмен на 74 граждан, которые находятся в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>