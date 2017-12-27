Саакашвили подал новый иск к миграционной службе Украины

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал очередной иск к государственной миграционной службе Украины с требованием обязать ведомство рассмотреть его заявление о признании лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства, заявил РИА Новости в среду адвокат политика Руслан Чернолуцкий.

Адвокат Саакашвили ранее подал в управление миграционной службы Львовской области заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства, с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Областное управление не рассмотрело это заявление, сославшись на то, что его должен подать Саакашвили лично по месту проживания.

"Мы обратились в суд с иском к государственной миграционной службе. Мы просим суд обязать ведомство рассмотреть это заявление (о признании политика лицом, нуждающимся в дополнительной защите – ред.)", — заявил Чернолуцкий.

Ранее Саакашвили обращался в государственную миграционную службу Украины за предоставлением ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Однако ведомство отказало ему в этом. Позднее политик обжаловал это решение в суде.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере около 130 долларов. Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам.